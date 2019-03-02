LIVE NAW برشلونة وريال مدريد مشاهدة مباراة الكلاسيكو كورة لايف | رابط شغال مباراة برشلونة وريال...

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة live hd7

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لحظة بلحظة

بداية الشوط الأول من المباراة بين الفريقين

بطاقة صفراء من بداية المباراة لبوسكيتس وخطأ لصالح ريال مدريد

الدقيقة 3 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من جاريث بيل من خلال ضربة حرة وتخرج خارج المرمي

ضغط قوي من برشلونة على مرمي ريال مدريد

الدقيقة 9 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدم كريم بنزيما لكن تمر بجوار مرمي برشلونة

الدقيقة 13 فرصة هدف ضائع لريال مدريد يمنعها حارس مرمي برشلونة

مرور ربع ساعة على الشوط الأول ولازال التعادل 0-0

الدقيقة 23 فرصة هدف ضائع آخر لريال مدريد بعد تمريرة من بنزيما ويقابلها مودريتش بتسديدة داخل منطقة الجزاء

جووووووووووووووووول الهدف الأول لبرشلونة الدقيقة 26 بقدم ايفان راكيتيتش

بطاقة صفراء لريجيلون بعد إدعائه الإصابة

محاولات مستمرة من الريال لإحراز هدف التعادل

عركلة راموس لميسي وخطأ لصالح برشلونة داخل منطقة جزاء الريال

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد