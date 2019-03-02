ElClásico .. بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد LIVE رابط بدون تقطيع يلا شوت مباراة برشلونة وريال...

بث مباشر الكلاسيكو مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم كورة ستار، متابعي الكرة العالمية لاسيما الدوري الأسباني ينتظرون اليوم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم على ملعب سنتياجو برنابيو في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة حيث كثرت التكهنات بنتيجة اللقاء منذ نهاية مباراة الفريقين الأربعاء الماضي في اياب المربع الذهبي لكأس الملك والتي حسمها البلوجرانا برشلونة بثلاثية في ليلة كان بطلها مهاجم الفريق لويس سواريز.

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وعن مباراة اليوم الكلاسيكو بث مباشر برشلونة وريال مدريد مشاهدة حصرية كورة ستار kora star لايف ريال مدريد وبرشلونة يوتيوب بجودة عالية ومتوسطة وضعيفة بدون تقطيع برشلونة وريال مدريد مباشر رابط سريع، وتعيش جماهير البلوجرانا حالة من الارتياح الكبير فالفريق يتصدر جدول الليجا للعام الحالي حتى وان انتهت المباراة بالهزيمة فسيستمر في تصدر الترتيب ولكن بالرغم من ذلك فان متابعي الفريق يرغبون في الفوز أيضا لما تمثله المباراة من تحدي ومنافسة في أي وقت كان.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد:

بداية اللقاء

الدقيقة 10: كرة ينقض عليها بنزيما ويراوغ وتسديدة ولكن بجوار القائم

الدقيقة 26: هدف أول للبرسا عن طريق قدم راكيتيتش والبرسا يتقدم بهدف

الدقيقة 30: ريجيلون يسقط داخل منطقة الجزاء وحيد ومشادات مع بيكيه والحكم ينذر ريجيلون بالأصفر

الدقيقة 45: ضرب من راموس لميسي في الوجه وميسي يسقط على الأرض

نهاية الشوط الأول من المباراة

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: هجمة خطيرة لبنزيما ولكن تسلل

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مباراة الكلاسيكو مباشر رابط مباراة برشلونة والريال بث مباشر الاسطورة الريال والبارسا بث مباشر بدون تقطيع رابط شغال لماتش الريال وبرشلونة، ومن الجدير بالذكر أن راموس قد تم إيقافه مباراتين في دوري الأبطال بعد ثبوت تعمده لأخذ الإنذار الثاني في مباراته السابقة، وذكرت بعض التقارير أن الريال قد يُفكر في المباراة القادمة في دوري الأبطال ويقوم بإعطاء راحة للاعبين نظراً لمواجهة أياكس منتصف الأسبوع.

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