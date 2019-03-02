اليوم الجديد
تقدم تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز إف سي، ببلاغ ضد 23 شخصًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد "فيس بوك"، بسبب التطاول عليه.
وأعلن محمد حمودة وكيل آل الشيخ، أنه تقدم ببلاغ لنيابة الاستئناف بالقاهرة، ضد 23 شخصًا، بتهمة نشر خبار كاذبة، والسب والقذف والإساءة للعلاقات المصرية السعودية والإضرار بالاقتصاد المصري من خلال صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء نص البلاغ، كالآتي:
«مقدمه لسيادتكم الدكتور محمد مصطفي حسين حموده، المحامي بالنقض بصفتي وكيلاً عن السيد تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيخ...
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تركي يتقدم ببلاغ ضد 23 شخصًا مصريًا تطاولوا عليه .. شوف إسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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