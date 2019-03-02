بالأرقام.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يتقاضون راتبًا أعلى من محمد صلاح

الوطن تزيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن المصري محمد صلاح، أقل راتبًا في الأسبوع وسط نجوم البريميرليج هذا الموسم. وجاءت القائمة كالتالي: ألكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد - 391 ألف إسترليني. مسعود أوزيل - أرسنال - 350 ألف إسترلين. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - 280 ألف إسترليني. رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 275 ألف إسترليني. روميلو لوكاكو - مانشستر يونايتد - 250 ألف إسترليني. سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي - 220 ألف إسترليني...

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