تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

الوطن
يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة، في قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني «لا ليجا»، وستنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
ويقود الأوروجوياني لويس سواريز، تشكيل البارسا، ويعتمد مدربه إرنستو فالفيردي على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل الرسمي من:
حارس المرمى: أندريه تير شتيجين.
خط الدفاع: سيرحيو روبرتو، جيرار بيكيه، لينجلينت ، جوردي ألبا.
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرتور.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي.
وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل...
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