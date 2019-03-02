بيل يقود هجوم الملكي في «كلاسيكو الأرض»

اليوم الجديد أعلن الأرجنتيني انتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيلة الفريق لخوض مباراته أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض. وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45، على ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة كالأتي: حارس المرمي: تيبو كورتوا. ريغولين - راموس - فاران – كارفاخال. خط الدفاع: خط الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش. خط الهجوم: فينسيوس - بنزيما – بيل. ويحتل برشلونة المركز الأول من ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وريال مدريد في...

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