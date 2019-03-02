بث مباشر .. ريال مدريد وبرشلونة

الموجز

يقدم لكم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة ،في الدوري الاسباني يخوض فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام فريق برشلونة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني،

والتي سوف تقام على ملعب سانتياجو برنابيو وتمكن البلاوجرانا من التأهل إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا بعدما فاز على الميرينجي، حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ليحتل بعد هذه المباراة صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 25 مباراة

تمكن من تحقيق الفوز خلال 17 مباراة وتعادل خلال 6 مباريات إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراتين فيما يأمل الميرينجي في تعويض خروجه من الكأس على يد فريق برشلونة، إلا أنه يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، تمكن من حصدها خلال 25 مباراة تمكن من تحقيق الفوز خلال 15 مباراة، وتعادل خلال 3 مباريات، إلا إنه تلقى الهزيمة خلال 7 مباريات.