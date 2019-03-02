أحمد الجندى يحرز ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس العالم، التي تحتضنها القاهرة وتقام على ملاعب نادي بلاتينيوم وتستمر حتى يوم 3 مارس.

وحل الجندي في المركز الأول بـ1465 نقطة، متفوقا على التشيكي كوف جان بـ1448 نقطة صاحب المركز الثاني.

وجاء إسلام حامد، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث في المركز الـ27 بـ1350 نقطة.

واقيمت المنافسات بمشاركة 36 لاعبا من بينهم أحمد الجندي وإسلام حامد، على أن تقام منافسات الزوجي غدا.