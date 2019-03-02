قائد شباب قسنطينة: أصبحنا على بعد خطوة من انجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد وليد بنشريفة، قائد فريق شباب قسنطينة الجزائري، أنه مواجهة الإسماعيلي كانت صعبة للغاية، في ظل بحث الفريق الضيف عن الفوز للعودة للمنافسة.

وأهدر فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب شباب قسنطينة الجزائري بالخسارة بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الخسارة جعلت الإسماعيلي يظل في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، في المقابل حصل شباب قسنطينة على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط يليه مازيمبي الكونغولي بـ7 نقاط ثم الإفريقي التونسي بـ4 نقاط.

وقال بنشريفة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن المباراة كانت صعبة، فالإسماعيلي كان يبحث عن أخر حظوظه حتى لا يودع البطولة الأفريقية.

وأضاف:" الإسماعيلي حاول يخلق صعوبات وسجل هدفين، ولم يكن بالأمر السهل العودة مرتين أمام فريق قوي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن شباب قسنطينة بات على بعد خطوة من تحقيق الانجاز التاريخي بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع:" الكل كان يرشح مازيمبي لصدارة المجموعة من البداية، لكن شباب قسنطينة آمن بحظوظه في المنافسة والتواجد لأخر لحظة".

وأتم لاعب شباب قسنطينة تصريحاته:" الفوز في أول مباراة بدور المجموعات جعلنا نطمع أكثر".