الدوري الألماني: بايرن يضرب بقوة ويزاحم دورتموند على الصدارة

اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت، بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من المدافع الإسباني خابي مارتينيز (ق2) والمهاجم توماس مولر (ق11) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين (ق47) و(ق90+1) وسيرجي غنابري (ق75).

بينما أحرز لارس شتيندل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة (37).

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 54 نقطة ليتقاسم صدارة المسابقة مع بروسيا دورتموند، الذي سقط مساء الجمعة على ملعب أوغسبورغ، مع أفضلية الأهداف للأخير.

فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة في المركز الرابع.