الدوري الإيطالي: ميلان يقبل هدية كالياري

ارتقى فريق ميلان للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه ساسولو 1-0 اليوم السبت، في الجولة 26 من المسابقة. وعلى ملعب سان سيرو، قادت النيران الصديقة فريق ميلان للفوز على ساسولو. وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة بول ليرولا لاعب ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35. وأكمل ساسولو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أندريا كونسيلي في الدقيقة 64. Advertisements الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي سقط أمام مضيفه كالياري بهدف دون رد أمس الجمعة. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ويحل نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة. وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

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