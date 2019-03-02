العامري فاروق نائب رئيس الزمالك يظهر داخل الزمالك

تواجد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك لمتابعة مباراة الزمالك والأهلي لكرة السلة بالدوري العام لكرة السلة بصاله محمد حسن حلمي بنادي الزمالك. وانطلقت المباراة على صالة نادي الزمالك في الثامنة مساءً ويدخلها الفريق الأحمر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على طلائع الجيش في الجولة الماضية.

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