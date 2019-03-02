فان ديك: ليفربول جاهز لمواجهة الديربي

أكد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الفريق يأمل في إظهار مهاراته الهجومية لكنه مستعد لتحقيق انتصار عقب أداء متواضع عندما يواجه إيفرتون يوم الأحد.

واعتاد ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحقق نتائج كبيرة أمام منافسيه هذا الموسم لكنه أظهر قوة عندما تطلب الأمر ذلك وقال فان ديك قائد منتخب هولندا إن فريقه بحاجة لكافة قدراته القتالية في القمة 233 في منطقة مرسيسايد والتي ستقام في غوديسون بارك.

وقال فان ديك لموقع النادي على الإنترنت: إنها مباراة قمة وتحمل خصوصية لكننا نريد أن نظهر قدراتنا ونحقق الفوز. يحدوني الأمل أن نقدم كرة قدم جيدة لكن لو لم يحدث ذلك فإننا سنقاتل من اجل ذلك.

وزاد: إنها مباراة يمكن أن تسير في أي اتجاه وفي مباريات مثل هذه فإن الأمر يتعلق بمن يريد الفوز أكثر. ونحن في موقف نريد تحقيق الفوز بشدة ويحدونا الأمل أن نظهر ذلك في الملعب.

ويملك ليفربول 69 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطة واحدة على سيتي صاحب المركز الثاني.