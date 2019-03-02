وكيل رمضان صبحي غاضب من مدرب منتخب مصر

عبر وكيل أعمال جناح النادي الأهلي “رمضان صبحي” عن غضبه من اختيارات المدير الفني للمنتخب المصري “خافيير أجيري” للمعسكر القادم نهاية الشهر الجاري، واصفًا إياها بالاختيارات غير الفنية خلال حديثه عن أسباب استبعاد رمضان صبحي.

واستدعى أجيري عدة أسماء لا تتمتع بخبرات ميدانية على الصعيد الدولي أو مشاركات على مستوى دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، مثل عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش وأحمد أبو الفتوح لاعب سموحة.

وقال وكيل رمضان صبحي (نادر شوقي) لقناة أون سبورت “أنا مندهش من ضم لاعبين محدودي التجربة مثل عمار حمدي وأحمد فتوح”.

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وتساءل قائلاً “لماذا لم يتم ضم أحمد حمدي –صانع ألعاب الجونة المعار من الأهلي – فقد ظهر بشكل جيد منذ انضمامه للجونة في الميركاتو الشتوي الماضي”.

وعبر عن غضبه حين قال “يوجد علامة استفهام كبيرة على اختيارات معسكر المنتخب في مارس، هناك تركيز على ضم لاعبين من أندية معينة دون النظر إلى لاعبي الفرق الأخرى، وكنت على علم بعد انضمام رمضان صبحي قبل إعلان القائمة النهائية، علمت أنها أسباب غير فنية، لكن لا أود الافصاح عنها لوسائل الإعلام”.

واستدعي من الأهلي ثلاثة لاعبين هم “عمرو السولية ومحمد هاني وصلاح محسن” والشيء نفسه خص الزمالك باستدعاء “محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وطارق حامد”، بينما تم استدعاء أربعة لاعبين من الفريق حديث العهد (بيراميدز) هم “أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد منجا”.

ويبدو أن استدعاء هذا الكم من لاعبي بيراميدز وتجاهل استدعاء أغلى لاعب مصري في الدوري المحلي “حسين الشحات” بالإضافة إلى استبعاد رمضان صبحي وناصر ماهر، أغضب وكلائهم وشريحة كبيرة من جمهور الأهلي.