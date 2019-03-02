بيراميدز يسوق شعاره في إسبانيا بعد اكتساح الأهلي لاستفتاء ماركا

تسعى إدارة نادي بيراميدز لاستغلال الشعار الفرعوني للفريق بتسويقه في الملاعب الأوروبية لا سيما بالدول الخمس الكبرى في عالم كرة القدم، والبداية من إسبانيا التي شهدت اكتساح الأهلي لاستفتاء ماركا لتحديد هوية الفريق المصري والأفريقي الأكثر شعبية حول العالم.

وأهدى أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز قميص النادي “السماوي والأبيض” لحارس مرمى نادي خيتافي “لياندرو تشيتشيزولا” أثناء زيارتهم لملعب الفريق الناشط بـ الدوري الإسباني الدرجة الأولى هذا الأسبوع.

وقال الموقع الرسمي لنادي بيراميدز “مساعدو المدير الفني للنادي (رامون دياز) تواجدوا في نادي خيتافي يوم الجمعة للاطلاع على طرق اللعب الجديدة في كرة القدم الإسبانية، وخلال الزيارة قاموا بإهداء قميص بيراميدز للحارس الأول لخيتافي تشيتشيزولا”.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الزمالك المتصدر، ومتفوقًا على الأهلي الثالث بفارق الأهداف فقط، لحين انتهاء الأهلي من مبارياته المؤجلة.

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وأثارت إدارة نادي بيراميدز لغطًا واسعًا في الملاعب المصرية منذ بداية الموسم الجاري 2019/2018، بصفقات بأرقام قياسية في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي.

ووصلت الإثارة إلى ذروتها بل لحد البروباجندا الإعلامية حين دخل النادي في نزاعات إدارية مستمرة بقيادة مالكه “تركي آل الشيخ” أمام الاتحاد المصري لكرة القدم وبطل الدوري في المواسم الثلاث الماضية “الأهلي” بشأن المباريات المؤجلة، فضلاً عن التردد الكبير من جانب آل الشيخ في الاستمرار بمصر من عدمه، وتصريحاته الغريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”.

وأضاف موقع بيراميدز قائلاً “جولة الجهاز الفني للنادي لن تنتهي عند هذا الحد، حيث سيقومون بزيارة المزيد من أندية الليجا خلال الفترة القادمة حتى استئناف النشاط المحلي”.

جدير بالذكر استعادة تركي آل الشيخ لملكية نادي بيراميدز الأسبوع الماضي، بعد 24 ساعة فقط من نقل الملكية إلى رجل الأعمال الإماراتي “سالم الشامسي”.