سلة الزمالك تكتسح الأهلي في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك ، بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى للفريق ، فوزا كاسحا ، على سله الاهلى ، بنتيجة 90 - 67 ،

ضمن مباريات دور ال8 من بطولة دوري السوبر فى المباراة التى أقيمت على صالة النادي ، مساء اليوم السبت.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب لاعبي الزمالك ، والتقدم فى الاشواط الاربع من اللقاء، وسط تشجيع من أعضاء الزمالك الذين توجدوا فى الصالة المغطاة .

وقدم نجوم سلة الزمالك ، مباراة مميزة فى فنون اللعبة خلال اللقاء باكمله .