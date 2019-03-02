سلة الزمالك تكتسح الأهلي في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك ، بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى للفريق ، فوزا كاسحا ، على سله الاهلى ، بنتيجة 90 - 67 ،ضمن مباريات دور ال8 من بطولة دوري السوبر فى المباراة التى أقيمت على صالة النادي ، مساء اليوم السبت.
وشهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب لاعبي الزمالك ، والتقدم فى الاشواط الاربع من اللقاء، وسط تشجيع من أعضاء الزمالك الذين توجدوا فى الصالة المغطاة .
وقدم نجوم سلة الزمالك ، مباراة مميزة فى فنون اللعبة خلال اللقاء باكمله .
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