بعثة الإسماعيلي تعود الى القاهرة الإثنين

تعود بعثة فريق الإسماعيلى إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل بعد خسارة الفريق امام شباب قسنطينة الجزائرى اليوم بدوري الابطال الأفريقي. بدوري الابطال الأفريقي. كان الإسماعيلي قد خسر امام الفريق الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم "السبت" فى الجولة الرابعة بدور المجموعات" الثالثة" للبطولة الأفريقية. وتجمد رصيد الدراويش عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة.

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