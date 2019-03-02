شاهد.. بايرن ميونيخ يزاحم دورتموند على صدارة الدوري الالماني بخماسية مونشنجلادباخ

تمكن فريق بايرن ميونيخ من تحقيق فوز كبير على بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفربيقين اليوم على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدروي الألماني.
تقدم البايرن بالهدف الاول في الدقيقة الثانية عن طريق خافيير مارتينيز،وضاعف توماس مولر النتيجة في الدقيقة 11 بهدف ثان.
وقبل نهاية الشوط الاول تمكن أصحاب الارض من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 37 عن طريق لارس شتيندل.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن روبرت ليفاندوفسكي من
وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتهديف ليضيف خامس الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، عن طريق ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 54 نقطة، ليتساوى مع دورتموند في الصدارة، مستغلاً سقوط الأخير في فخ الهزيمة أمس الجمعة امام أوجسبورج.
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