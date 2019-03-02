تأكد عودة عاشور الأدهم لاعب حرس الحدود إلى تشكيلة فريقه أمام نظيره انبى يوم 11 مارس الجاري ضمن الجولة 26 للدوري الممتاز،بعد غيابه في لقاء النجوم بسبب الإيقاف ضمن الجولة 26 للدوري الممتاز،بعد غيابه في لقاء النجوم بسبب الإيقافمباراة لحصوله على 3 انذارات . كان فريق النجوم قد تعادل مع حرس الحدود سلبياً مساء اليوم السبت، بستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين للدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة عاشور الأدهم لصفوف الحدود امام انبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.