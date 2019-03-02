"نجيب" بتروجت يعاني من الإصابة في الخلفية

أدي لاعب بتروجت شكري نجيب تدريبات علاجية اليوم" السبت" فور العودة من الجونة تمهيدا لعمل إشاعة علي العضلة الخلفية. ويعاني اللاعب من العضلة الخلفية على خلفية اصابته في لقاء بتروجت والجونة بالجولة 25 للدوري . ويؤدي فريق بتروجت مرانه الأخير في تمام الساعة الرابعة عصرا بملعب بتروسبورت ويدخل بعدها الفريق معسكره المغلق استعدادا لمباراة الأهلي بعد غد الاثنين في السابعة مساءً علي ستاد بتروسبورت .

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