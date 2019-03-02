بتروجت يستأنف مرانه استعدادا للقاء الأهلي

إستأنف فريق بتروجت تدريباته اليوم علي الملعب الفرعي لإستاد بتروسبورت مباشرة عقب العودة من مدينة الجونة استعدادا للقاء الأهلي الإثنين المقبل بالجولة 26 للدوري الممتاز.
وخلال مران الفريق اليوم قام محمد عودة المدير الفني بتقسيم لاعبيه الي مجموعتين حيث تدربت المجموعة التي خاضت مباراة الجونة علي التدريبات الاستشفائية و
يذكر ان بتروجت خسر في اللقاء الخير امام الجونة بهدف نظيف بالغردقة ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز.
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