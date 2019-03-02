إستأنف فريق بتروجت تدريباته اليوم علي الملعب الفرعي لإستاد بتروسبورت مباشرة عقب العودة من مدينة الجونة استعدادا للقاء الأهلي الإثنين المقبل بالجولة 26 للدوري الممتاز. وخلال مران الفريق اليوم قام محمد عودة المدير الفني بتقسيم لاعبيه الي مجموعتين حيث تدربت المجموعة التي خاضت مباراة الجونة علي التدريبات الاستشفائية و فك العضلات بسبب السفر وضغط المباريات و الثانية أدت تدريبات بدنية و مهارية لمدة ساعة ونصف. يذكر ان بتروجت خسر في اللقاء الخير امام الجونة بهدف نظيف بالغردقة ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يستأنف مرانه استعدادا للقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.