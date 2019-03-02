مورينيو: اول مهمة لي مع ريال مدريد كانت إيقاف برشلونة

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد، أن موسمه الأول مع الفريق الملكي كان صعب، مشدداً إنه كان تجهيزي في المقام الاول.
وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية اثناء تحليله مباراة كلاسيكو الدوري الاسباني "لقد عملت في اسبانيا قبل اناتولى مسئولية ريال مدريد، ولكن الامر كان مختلف مع النادي الملكي".
وأردف "شعرت ان المسئولية في عهدتي وعلي الإستعداد للتحديات الصعبة، والإرتقاء لطموحات الجماهير".
وأوضح "أول مهمة لي في ريال مدريد كانت
وواصل "كان لي طموح في الفوز بدوري أبطال اوروبا، ولكن الحظ لم يحالفنا فقد خسرنا مرتين في نصف النهائي بعد أن كنا قريبين من تحقيق المراد من البطولة".
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