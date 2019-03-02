بالفيديو.. رسالة نارية من حلمي طولان لجماهير الاتحاد السكندري عقب التعادل أمام الداخلية

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن استيائه من تعرضه للسب من بعض الجماهير، خلال مباراة الفريق اليوم أمام الداخلية والتي انتهت بالتعادل اليجابي بهدف لمثله.

وقال طولان ان هناك سر هو يعلمه وراء هجوم بعض الجماهير ضده، خاصة خلال مباراة الهلال بالبطولة العربية ومباراة الداخلية اليوم، مؤكدا ان جماهير الاتحاد لا

تهاجمه وانما هناك قلة مندسة لأسباب غير اداء الفريق، تعمل على الفتنة.

ووجه طولان رسالة للجماهير، عبر فضائية أون سبورت بعدم الانسياق وراء هذه القلة المندسة التي تسعى لاهداف اخرى، مؤكدا انه مستعد للرحيل عن الفريق اذا كانت هذه رغبة الجماهير الحقيقية، مطالبا

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الجماهير بضرورة مساندة الفريق خلال المرحلة الهامة.

وأكد طولان ان موقف الفريق بجدول الدوري لا يدعو للقلق خاصة وانا الفريق لديه 25 نقطة وله ثلاث مؤجلات، والفريق قادر على تحقيق الانتصارات، مشددا على عدم النظر الى من يسعى لهدم الفريق.

وكشف طولان ان هناك اشخاص من خارج النادي تسعى لهدم الفريق، مطالبا الجماهير بالصبر ومساندة الفريق، فالدور الثاني بالدوري صعب والحصول على النقاط يحتاج الى جهد من اللاعبين ودعم الجماهير.