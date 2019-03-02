مورينيو: عانيت من أمور أثرت على مشواري التدريبي في الفترة الأخيرة

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد أن الطريق الأمثل لحصد الألقاب هو أن يتمتع المدرب بعلاقة جيدة مع لاعبي الفريق.

وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية خلال تحليله لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة "لقدم حصدت ألقاب مع ريال مدريد ومع تشيلسي، كما تمكنت من الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا،

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ومن الصعب الفوز بذلك اللقب ما لم تكن هناك علاقة جيدة مع لاعبي الفريق الذي أدربه".

وأردف "الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد حدثت العديد من المشاكل التي لا أود الحديث عنها، وذلك لأسباب تهمني وتهم النادي، ولا يمكن أن أنكر أن هناك عوامل

أثرت على مشواري التدريبي خاصة في الفترة الاخيرة التي لم تكن ناجحة".

وواصل "في بعد الأحيان تحتاج أن تسرع من سير الأحداث وبأحيان أخرى يتطلب الأمر أن تكون رجل النادي، فتعمل لصالح الفريق وتنسى نفسك، وطالما قمت بذلك لصالح النادي والفريق".

واختتم "لقد وضعت نفسي في كثير من الوضعيات التي تبدو في أعين البعض أنها ليست الأفضل، ولكني لا أندم على شيء لاني اعطيت كل شيء للنوادي التي دربتها".