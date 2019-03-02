بالصور.. وزير الشباب والرياضة يحضر ختام بطوله كأس العالم لسلاح الشيش

حضر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، نهائى منافسات الفردى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث سلم وزير الشباب والرياضة الجوائز للفائزين، وبرفقته رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلو الاتحاد الدولى للعبة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى. الاتحاد الدولى للعبة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى. جائت نتيجة البطولة بحصول الروسية ديرجلازوفا ايننا ذهبية السيدات والإيطالية فولبى أليس على فضية المنافسة ، بينما حصدا البرونزية الثنائى تسوجى سوماير من اليابان و كيفية لى من أمريكا. اما على صعيد الرجال ، فاز الايطالى جاروزو دانيال بالميدالية الذهبية و الفرنسي لى بيشوكس ايروان على الفضية. واكد الدكتور أشرف صبحي أن لعبة السلاح تشهد انتشار كبير في الرياضة المصرية، وتجذب العديد من الشباب للمشاركة في منافساتها المختلفه. وأشاد الوزير بالمستوي التنظيمي للحدث، وجهود الاتحاد المصري للسلاح للخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر التنظيمي. Advertisements

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