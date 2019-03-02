رياضة | لوكاكو : جاهزون للتحدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو : جاهزون للتحدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد عقب الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بأنها ليست أفضل مباراة لهم وأنهم جاهزون للتحدي.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها شبكة BBC : "أنا مهاجم وأردت أن يسجل بول بوجبا هذه الركلة".

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وأضاف: "بوجبا قدم سلسلة مباريات قوية ويعتبر من اللاعبين المهمين لنا ومن المؤكد أنه سينهض مجددا (بعد إضاعة ضربة الجزاء)".

وتابع: "كنا نعرف أنه يتوجب علينا الفوز بهذه المباراة وفعلنا ذلك، ليست أفضل مباراة لنا لكن يجب أن نشعر بالسعادة، خلقنا العديد من الفرص في الدقائق العشر الأولى (ولم نسجل) لكن فزنا باللقاء".

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلاً : "كنت مركزا على الفوز ومساعدة زملائي، المدرب منحني فرصة جديدة اليوم، يجب أن ننظر لكل مباراة على حدة وأن نعمل بجد في التمارين، نحن جاهزون للتحدي".