رياضة | محرز : الطريق ما زال طويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز : الطريق ما زال طويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه بورنموث بهدف نظيف من توقيع النجم الجزائري مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي ليحتل السيتي مؤقتا صداارةجدول البريميرليج بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يخوض مباراة صعبة غدا الأحد أمام جاره إيفرتون.

وقال محرز في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية : "إنه ملعب صغير، ليس سهلا أن نلعب أمام طريقة اللعب 5-4-1 لكننا أدينا بشكل جيد جيدا في الشوط الأول والشوط الثاني كان جيدا أيضا والأمر الأكثر أهمية كان تجنب الهجمات المرتدة ثم التسجيل".

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وأضاف: "توجب علينا أن نتحلى بالصبر، يمكننا صناعة الفرص دائما وتحريك الكرة بسرعة وحينها سنحصل على المساحات ونسجل، الأمر دائمًا هكذا".

وتابع : "عندما تلعب خارج الديار وتتقدم بهدف تعتقد أن الخصم بإمكانه العودة لكن لأكون صادقا لم يحصلوا على فرص كثيرة، إنها مباراة مثالية بالنسبة لنا".

واختتم محرز تصريحاته قائلاً : "ليفربول سيلعب غدا، سنرى ما سيحدث لكن الطريق ما يزال طويلا".