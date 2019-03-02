رياضة | ألافيس يدخل المربع الذهبي.. وإسبانيول يعود للانتصارات بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألافيس يدخل المربع الذهبي.. وإسبانيول يعود للانتصارات بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفز ديبورتيفو ألافيس للمركز الرابع في الدوري الإسباني، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه فياريال (2/1)، اليوم السبت، في الجولة الـ26، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على بلد الوليد (3/1).

وسجل هدفي ألافيس، جويليرمو ماريبان، في الدقيقة 54، وتاكاشي إنوي، في الدقيقة 77، فيما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لفياريال، سانتي كازورلا، في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع ألافيس رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام خيتافي، الذي يواجه ريال بيتيس غدا الأحد، بينما توقف رصيد فياريال عند 23 نقطة، في المركز الثامن عشر.

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وفي المباراة الثانية، استعاد إسبانيول نغمة الانتصارات في الليجا، بفوز ثمين (3/1) على بلد الوليد.