رياضة | بايرن ميونيخ يتقاسم صدارة البوندزليجا مع دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتقاسم صدارة البوندزليجا مع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقاسم بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، بعدما فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-1، اليوم السبت، في الجولة الـ 24 من البطولة المحلية.

سجل خماسية البايرن خافي مارتينيز وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي "هدفين" وسيرجي جنابري في الدقائق 2 و11 و47 و75 و91، بينما أحرز لارس شتيندل هدف مونشنجلادباخ.

ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 54 نقطة، ليتساوى مع دورتموند في الصدارة، بينما تراجع مونشنجلادباخ للمركز الرابع برصيد 43 نقطة.