اونلاين | لايف الآن Real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Barcelona يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونه اليوم

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ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وأيضاً عشاق مباراة كلاسيكو الأرض، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي برشلونة والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي في كلاسيكو الأرض في مساء يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، وأيضاً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مباراة ريال مدريد وبرشلونة سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الإقصاء المر من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

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ولعل ما زاد أكثر من مرارة الإقصاء بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، أن ذلك قد جاء على يد غريمه التقليدي وضيفه فريق برشلونة، وذلك بعدما تعرض الفريق الملكي إلى الخسارة منذ يومين فقط لا غير على أرضه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب، بعد أن حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الذهاب.

وعلى الرغم من تلك الهزيمة القاسية للغاية على فريق ريال مدريد، إلا أن الأمر الوحيد الذي يشفع للفريق الملكي هو الأداء المثالي الذي قدمه جميع لاعبيه طوال لحظات المباراة، مما جعل الجماهير الملكية راضية تماماً عن فريقهُا بالرغم من ضياع لقب كأس ملك إسبانيا.

ويبقى الأمر المؤكد الآن أن فريق ريال مدريد سوف يسعى جاهداً لرد اعتباره من بوابة مسابقة الدوري الإسباني، وخاصة وأن فوز الفريق الملكي في هذه المباراة سوف يجعل الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة يتقلص إلى 6 نقاط فقط لا غير، وهو ما يعني اشتعال الصراع على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

آخر تحضيرات برشلونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في ظل المعنويات العالية التي اكتسبها إثر فوزه المثير في الكلاسيكو منذ يومين في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً أن فوزه من جديد على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، سوف يجعله يحسم هذه المرة ثاني ألقاب الموسم الحالي لصالحه، وذلك من خلال توسيع الفارق كثيراً معه في مسابقة الدوري الإسباني.

ولكن وفي الوقت ذاته يعلم فريق برشلونة أيضاً أنه لا يزال لم يفز بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي، وخاصة وأن إقصاء فريق ريال مدريد من الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، لا يعني إطلاقاً فوزه باللقب مع العلم بأن فريق برشلونة سوف يلتقي مع نظيره فريق فالنسيا العنيد في المباراة النهائية.

ولا يخفى على أي أحد على الإطلاق أن فريق برشلونة يُعاني من الكثير من المشاكل الدفاعية في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح للغاية منذ يومين في مباراة كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، إلا أن الحظ وحده هو من ساند فريق برشلونة في هذه المباراة وجعله يخرج فائزاً في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.