اونلاين | يلا شوووت "الكلاسيكو" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Yallashoot

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يلا شوووت "الكلاسيكو" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Yallashoot

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني "الليجا".

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ويحتل برشلونة مرتبة الصدارة في ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحل ريال مدريد ثالثًا برصيد 48 نقطة.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، راموس، فاران، ريجليون، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيما.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ديمبلي، ميسي، سواريز.