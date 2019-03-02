انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يحكم قبضته على صدارة الدوري والهدّافين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:47 مساءً - اقترب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان خطوة إضافية من التتويج بلقب البطولة المحلية لكرة القدم؛ إثر فوزه الثمين في عقر دار منافسه "كان" بهدفين مقابل هدف، السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ27 من المسابقة.

تقدم "أصحاب الأرض والجمهور" بهدف أول عبر التشادي كاسيمير نينغا في الدقيقة الـ56، لكن "الفتى المعجزة" كيليان مبابي عدل النتيجة للباريسيين بعد ثلاث دقائق فقط من ضربة جزاء.

وقبل 3 دقائق من صافرة نهاية المباراة، سجّل مبابي هدف الانتصار لـ"أمراء باريس"، ليرفعوا رصيدهم إلى 71 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 20 نقطة عن ليل أقرب مُلاحقيه.

Advertisements

وبهدفيه عزز مبابي تربعه على قائمة هدّافي "الليغ 1" برصيد 24 هدفاً، متقدماً بسبعة أهداف على زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وانضم مبابي صيف عام 2017 إلى صفوف سان جيرمان على سبيل الإعارة قادماً من نادي إمارة موناكو، قبل أن يستحوذ "أمراء باريس" على عقده بشكل كامل صيف العام المنقضي، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو متضمنة المتغيرات والحوافز المالية.

ونظراً لتألقه مع فريقه ومنتخب بلاده الذي قاده للفوز بمونديال روسيا 2018، حصد مبابي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة، كما تُوّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب صاعد، التي منحتها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية المتخصصة لأول مرة العام المنصرم.