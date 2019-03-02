انت الان تتابع تفاصيل خبر فيدرر يُزيّن مسيرته في "الكرة الصفراء" بلقبه رقم "100" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:47 مساءً - حصد المايسترو السويسري روجر فيدرر لقبه رقم "100" في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين؛ بعد أن تُوّج ببطولة دبي للتنس إثر فوزه في المباراة النهائية مساء السبت، على حساب منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بواقع (6-4، 6-4).

واحتاج فيدرر إلى 70 دقيقة فقط من أجل تخطي عقبة منافسه اليوناني، ليُتوّج بطلاً لبطولة دبي للمرة الثامنة في مسيرته.

وبذلك بات فيدرر، البالغ من العُمر 37 عاماً، ثاني لاعب في العصر المفتوح يفوز بـ100 لقب أو أكثر، بعد الأمريكي جيمي كونورز الذي أحرز 109 ألقاب.

وكان نجم التنس السويسري قد حصد لقبه الأول في مسيرته الاحترافية منذ 18 عاماً، وحينها كان يبلغ من العمر 19 عاماً، وكان تصنيفه الـ27 عالمياً، وكان ذلك في بطولة ميلانو.

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وتوج فيدرر بأكثر من ربع ألقابه في بطولات الأساتذة بواقع 27 لقباً، كما أحرز 25 لقباً في البطولات فئة 250 نقطة، و22 لقباً في البطولات فئة 500 نقطة، و20 لقباً في الغراند سلام، و6 ألقاب في البطولة الختامية للموسم.

أما أكثر البطولات التي توج بها فهي بازل وهالي بواقع 9 ألقاب، و8 ألقاب في ويمبلدون ودبي، و7 ألقاب في سنسيناتي.

وأحرز فيدرر 69 لقباً على الملاعب الصلبة، و18 لقباً على الملاعب العشبية، كما توج بـ11 لقباً على الملاعب الترابية، ولقبين على الكاربت.

تجدر الإشارة إلى أن الإسباني رافائيل نادال يُعد أكثر من تّغلب على فيدرر في المباريات النهائية بواقع 10 مرات، ويأتي خلفه الأمريكي أندي روديك (7 مرات)، ومن ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (6 مرات) والبريطاني أندي موراي (5 مرات).