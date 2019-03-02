انت الان تتابع تفاصيل خبر قطبا مانشستر ينتصران.. والتعادل يحسم ديربي شمال لندن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:47 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله "ديربي شمال لندن" بين ناديي توتنهام هوتسبير وضيفه وجاره اللدود آرسنال، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدّم الضيوف بهدف عبر الويلزي آرون رامسي، الذي سيلتحق بصفوف يوفنتوس الإيطالي بنهاية هذا الموسم، وذلك في الدقيقة الـ16، لكن توتنهام عادل النتيجة عن طريق قائده الهدّاف هاري كين من ضربة جزاء، بحلول الدقيقة الـ74.

وأهدر "المدفعجية" فرصة ذهبية للخروج بالنقاط كاملة بعدما أضاع مهاجمهم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ركلة جزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، في حين وصل رصيد توتنهام إلى 61 نقطة في المركز الثالث، متخلفاً بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

واستعاد مانشستر يونايتد المركز الرابع بفوزه المثير على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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أحرز ثلاثية "الشياطين الحُمر"؛ كل من البرازيلي أندرياس بيريرا، والبلجيكي روميلو لوكاكو (ثنائية)، في الدقائق الـ53 و59 و88، في حين أحرز يان فاليري وجيمس وارد هدفي ساوثهامبتون.

وأهدر متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا ركلة جزاء لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ووصل رصيد اليونايتد إلى 58 نقطة، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وقاد الجزائري رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي للانقضاض "مؤقتاً" على قمة "البريميرليغ" بتغلّبه على مضيفه بورنموث بهدف دون رد، في الدقيقة الـ55 من عُمر اللقاء.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائري محرز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول، في انتظار نتيجة مباراة الأخير وإيفرتون ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمّد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.