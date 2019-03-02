الان تتابع إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 9:44 م, 2 مارس 2019 م التعليقات: 0 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.

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