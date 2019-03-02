الان تتابع حساب “فيفا” يتفاعل مع هدف عمر السومة ويرشحه لجائزة بوشكاش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365 احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم الـFIFA الرسمي باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالهدف الذي سجله المحترف السوري مهاجم الأهلي عمر السومة على طريقة “المقص”، حيث سجل هدف التعادل لفريقه أمام الغريم التقليدي الاتحاد ضمن بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. و قال حساب الـFIFA: “بوشكاش؟ إشارة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف حيث تم استحداثها من قبل الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر و تمنح لأصحاب أجمل الأهداف في جميع المسابقات العالمية في الموسم للاعبين الذكور و الإناث”. يذكر أن عمر السومة محترف الأهلي سجل في بطولة الدوري السعودي 99 هدفا وصنع 17 هدفا.

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