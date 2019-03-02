شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد آخر آماله في دوري الأبطال ويسقط في الجزائر بثلاثية أمام قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فقد فريق الإسماعيلي آخر آماله في المنافسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة.

سجل ثنائية الإسماعيلي كل من عماد حمدي وبينسون شيلونجو في الدقيقتين 13 و50، بينما سجل ثلاثية شباب قسنطينة كل من نصر الدين زعلاني ونسيم يطو وديلان بهمبولا في الدقائق 45 و67 و81.

بهذه النتيجة رفع شباب قسنطينة الجزائري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة في المركز الرابع.