سان جيرمان يحقق فوزاً صعباً على كان بالدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعباً على مضيفه كان 2 /1 اليوم السبت وقاد الجناح الشاب كيليان مبابي فريقه لفوز في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم كان بهدف في الدقيقة 56 بواسطة كاسيمير نينجا ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك مبابي التعادل لسان جيرمان من ضربة جزاء.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل مبابي هدف الفوز القاتل للمتصدر سان جيرمان.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 71 نقطة في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل