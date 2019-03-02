شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأسي خادم الحرمين الشريفين فئة «1» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ، رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأسي خادم الحرمين الشريفين فئة (1) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل ، والمستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالله بن خالد ين سلطان ، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كؤوس وهدايا خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين على مسافة 2000 متر المخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات، وتمكن الجواد «شرعي» لإسطبل عبدالإله عبدالعزيز الموسى من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز المفتاح الإفتراضي لـعبدالإله عبدالعزيز الموسى كما سلم الخيالة السعوديين المتمرنين الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى المركز الأول الخيال خالد الشرار والمركز الثاني الخيال أحمد الشرار والمركز الثالث الخيال علي الميموني.

بعد ذلك إنطلق الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي على مسافة 2000متر لجميع الدرجات الفئة الأولى، وجائزته مليون ريال، وتمكنت الفرس «أمسياتي» لإسطبل الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الكأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

تلى ذلك إنطلاق الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة على مسافة 2000 متر لجميع الدرجات الفئة الأولى، وجائزته مليون ريال، وتمكن الجواد «أقدار ( ايرلندا )» لإسطبل عبدالإله عبدالعزيز الموسى من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الكأس لعبدالإله عبدالعزيز الموسى.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

حضر حفل السباق الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وعبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين.