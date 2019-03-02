خسر فريق الإسماعيلى من شباب قسنطينة الجزائرى بنتيحجة 2/3 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى الجزائر، بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليودع فلكيا منافسات البطولة، إذ تجمد رصيده عند نقطة وحيدة من 4 مباريات.

أحرز عماد حمدى هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة 13، ثم تعادل نصر الدين الزعلانى للسنافر فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأعاد بنسيون شيلونجو الدراويش للتقدم فى الدقيقة 50، ثم تعادل الفريق الجزائرى بالدقيقة 67، قبل أن يحرز حسين بن عيادة الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل 3 أهداف واستقبال 9، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط من 4 مباريات ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ويحتاج الإسماعيلى لمعجزة ليتأهل لدورى الـ8 بالبطولة الأفريقية حيث خاض كل فريق بالمجموعة 4 مواجهات، ويتبقي لكل منهما مواجهتين فقط بـ 6 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يودع فلكيًا دورى الأبطال بالخسارة 3/2 من شباب قسنطينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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