شكرا لقرائتكم أسبريا يعد جماهير الفيحاء بالعودة إلى تسجيل الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم دانيلو أسبريا لاعب الفيحاء التهنئة لجماهير الفريق بعد الفوز أمام الحزم، موضحاً أن لاعبي فريقه قدموا أداءً جيداً.
وفاز الفيحاء على الحزم بهدف نظيف يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أسبريا إنه حاول التسجيل إلا أن تألق حارس الحزم حال دون ذلك وأضاف: سأجتهد بشكل أكبر من أجل العودة للتسجيل وإسعاد الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر أسبريا يعد جماهير الفيحاء بالعودة إلى تسجيل الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.