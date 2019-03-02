شكرا لقرائتكم ألافيس يكسب فياريال ويبقيه في المركز 18 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز فربيق ديبورتيفو ألافيس للمركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه فياريال 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي ألافيس غيليرمو ماريبان في الدقيقة 54 وتاكاشي إنوي في الدقيقة 77، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء. ورفع ألافيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام خيتافي الذي يواجه ريال بيتيس يوم الأحد، وتوقف رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.