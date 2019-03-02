ليفربول يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على بورنموث.. وصراع الهدافين يشتعل بعد تألق هاري كين

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي، فوزا غاليا، على مضيفه بورنموث، بهدف دون رد، سجله الجزائري رياض محرز، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وخطف توتنهام تعادلا قاتلا من أرسنال، 1-1 في ديربي لندن، فيما حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين.

وبذلك تصدر مانشستر سيتي، المسابقة مؤقتا برصيد 71 نقطة، يليه ليفربول في المركز الثاني بـ69 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين، علما بأن رفقاء محمد صلاح سيواجهون إيفرتون مساء الأحد، في ختام الجولة.

قائمة الهدافين

مازال سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يتصدر قائمة الهدافين بـ18 هدفا، يليه صلاح في المركز الثاني بـ17 هدفا، ثم أوباميانج وكين -الذي سجل مساء السبت أمام أرسنال-، بـ16 هدفا لكل منهما.