بعد قليل.. كلاسيكو الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ26 للدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتربع برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، ريجوليون، كاسيميرو، مودريتش، كروس، بيل، فينيسيوس، وبنزيما.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكتس، آرثر، راكيتيتش، ديمبيلي، ميسي، وسواريز.

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