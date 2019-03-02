حسام باولو: البقاء في الدوري هذا الموسم يساوي الفوز بالمسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام باولو، مهاجم فريق الداخلية، أن البقاء في الدوري هذا الموسم سيكون أمر غاية في الصعوبة، في ظل المنافسة الصعبة بين جميع الفرق.

وانتهت مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جرت لحساب الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 25 نقطة في المركز الرابع عشر فيما رفع الداخلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وقال باولو في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة الاتحاد لقناة "أون سبورت"، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري وحصل على نقطة ثمينة من هذا اللقاء.

وأضاف، أنه الداخلية سيركز في الفترة المقبلة للتواجد في مركز يليق بالفريق، لافتا أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية.

وأوضح، أن المنافسة على اللقب صعبة والبقاء في الدوري هذا الموسم يساوي الفوز باللقب نظرا لصعوبة المنافسة بين فرق المؤخرة.

واختتم تصريحاته:" الاتحاد كان يحتاج للفوز كما كان يبحث فريقه أيضا عن النقاط الثلاث، والتعادل وحصول كل فريق على نقطة كان مرضي للفريقين".