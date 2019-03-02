كيف يتأهل الإسماعيلي لربع نهائي الأبطال؟.. الحلم ينتظر هدايا قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وباتت فرصة التأهل مرتبطة بأقدام لاعبي الأندية الأخرى.

حصد الإسماعيلي نقطة واحدة فقط من 4 مباريات بعد الخسارة في أول جولتين ثم التعادل أمام قسنطينة داخل بالإسكندرية قبل أن يخسر لقاء الجولة الرابعة.

وبات الفارق بين الإسماعيلي ومازيمبي صاحب المركز الثاني 6 نقاط، وهو ما يعني أن الفريق لم يعد يمتلك فرصة في التأهل إلا من خلال الفوز في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات.

وبعد الجولة الرابعة بات الترتيب كما يلي:

1- شباب قسنطينة: 10 نقاط.

2- مازيمبي: 7 نقاط.

3- الإفريقي: 4 نقاط.

4- الإسماعيلي: نقطة واحدة.

وفي حالة الفوز على مازيمبي بمصر، ثم الإفريقي في تونس سيصبح رصيد الفريق 7 نقاط، لكن ماذا يحتاج من الأندية الأخرى من أجل التأهل، في حالة الوصول لأكبر عدد ممكن من النقاط؟

- يحتاج الإسماعيلي إلى فوز شباب قسنطينة على مازيمبي ليبقى الفريق بسبع نقاط فقط ويتفوق عليه الإسماعيلي فقط من خلال نتيجة المواجهات المباشرة حيث أن الفريق الكونغولي فاز في الدور الأول بهدفين دون رد.

- إذا تمكن شباب قسنطينة من الفوز على الإفريقي في الجولة الخامسة فإن تفوق الإسماعيلي سيكون في يده من خلال الجولة السادسة.

- إذا تمكن الإفريقي من الفوز على شباب قسنطينة في الجولة الخامسة سيكون رصيد الفريق 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الإسماعيلي، مازيمبي والإفريقي حيث سيكون لديهم جميعًا 7 نقاط.