الأهلي يكشف تفاصيل خطة العمل في ملف الأكاديميات بالوطن العربي وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم السبت، خطة العمل في ملف أكاديميات النادي في الوطن العربي وأفريقيا، والمقرر إنشائها وذلك وفقا لتوجه مجلس الإدارة نحو زيادة شعبية الأهلي في قارة إفريقيا والوطن العربي.

وعقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بملف أكاديميات الأهلي في الخارج والتي يترأسها محمد الجارحي، عضو المجلس، اجتماعا اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لاستكمال المناقشات حول جميع البنود الخاصة بملف الأكاديميات الجديدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي، ناقشت اللجنة العرض المقدم من غانا لإنشاء أكاديمية تحمل اسم النادي الأهلي هناك حيث تمت دراسة العرض جيدا من كافة جوانبه.

وأسفر اجتماع اللجنة المكلفة بملف الأكاديميات، عن الاتفاق على أن تضم المرحلة الأولى إنشاء أكاديميات في تونس وكينيا والسودان وأنجولا وغانا، وتضم المرحلة الثانية، إنشاء أكاديميات في السنغال وليبيا وأثيوبيا وأوغندا وزامبيا.

وبعد اجتماعات عديدة بين أعضاء اللجنة المسؤولة عن ملف الأكاديميات خلال الفترة الأخيرة، تم إعداد دراسة بخصوص هذا الملف، سيتم عرضه على مجلس الإدارة، من أجل التصديق عليها والبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية نحو تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الملف.