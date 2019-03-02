بالفيديو.. الإسماعيلي يضع نفسه على حافة الإقصاء من إفريقيا بهزيمة ثلاثية أمام قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أهدر فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب شباب قسنطينة الجزائري بالخسارة بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الخسارة جعلت الإسماعيلي يظل في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، في المقابل حصل شباب قسنطينة على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط يليله مازيمبي الكونغولي بـ7 نقاط ثم الإفريقي التونسي بـ4 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي للفوز في المباراتين المقبلتين مع عدم حصول مازيمبي على أي نقاط جديدة من أجل الوصول لدور ربع النهائي.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 13 من بداية المباراة افتتح عماد حمدي لاعب الإسماعيلي أهداف اللقاء بعد عرضية متقنة من طارق طه يحولها لاعب وسط الدراويش إلى هدف حيث اصطدمت الكرة في قدم دفاع الفريق الجزائري قبل أن تتحول الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 29 حرم محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لاعب الفريق الجزائري من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر كريم بامبو فرصة إدراك الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 37 بعد استلامه كرة من داخل منطقة الجزاء حاول أن يسددها نحو المرمى لكن مدافع أصحاب الأرض يتدخل ويشتت الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في أحداث الشوط الأول سجل نصر الدين الزعلاني هدف التعادل لشباب قسنطينة من كرة رأسية رائعة فشل حارس الإسماعيلي في إبعادها.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز شيلونجو هدف الدراويش الثاني في المباراة بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (2-1).

ولجأ إسماعيل بل قصري في الدقيقة 65 إلى سلاح التسديد بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تجد محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

الدقيقة 67 شهدت تسجيل شباب قسنطينة الهدف الثاني عن طريق نسيم يطو من كرة رأسية مستغلا سوء تمركز مدافعي الإسماعيلي لتصبح النتيجة (2-2).

وشهدت الدقيقة 83 تسجيل مويو لاعب وسط شباب قسنطينة هدف فريقه الثالث من كرة رأسية رائعة ليتقدم الفريق الجزائري للمرة الأولى في المباراة وتصبح النتيجة (3-2).

تشكيل الإسماعيلي مكون من: محمد فوزي - أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - طارق طه - عماد حمدي - إبراهيم عبد الخالق - عبد الرحمن مجدي - محمد صادق - كريم بامبو - يسيون شيلونجو.