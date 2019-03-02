الداخلية يقتنص تعادلا صعبًا أمام الاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جرت لحساب الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري التهديف في الدقيقة 17 عن طريق المهاجم خالد قمر، لكن الداخلية لم يصبر كثيرًا على هذا التأخر حيث تكفل محمد سالم بإعادة الداخلية إلى المباراة من جديد في الدقيقة 19.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 25 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع الداخلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.