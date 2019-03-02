بالفيديو.. شيلونجو يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي أمام قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي هوايته في زيارة شباك منافسيه بدوري الأبطال بعدما أحرز هدفًا في شباك مضيفه شباب قسنطينة بالجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة.

ودوّن شيلونجو الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة الـ50 بعدما مهّد الكرة لنفسه ليسددها على الطائر في شباك قسنطينة، حيث لم يتمكن حارس أصحاب الأرض من إبعادها لتصبح النتيجة (2-1).

وبات هذا الهدف هو الثالث لصاحب الـ26 عامًا في المباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة، بعدما أحرز هدفًا أمام الإفريقي التونسي بالجولة الثانية من دور المجموعات وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة.

ويتذيل الدراويش ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يقتسم فريقا شباب قسنطينة ومازيمبي الصدارة بسبع نقاط.